Gewalt im Stadtpark: Mann ausgeraubt, Verdächtige teilweise geständig

Ein 27-jähriger Mann ist im April auf dem Heimweg im Stadtpark in Wien-Landstraße von unbekannten Personen angesprochen, danach geschlagen und mehrmals gefährlich bedroht worden. Die Tatverdächtigen raubten dem Opfer sein Geldtascherl sowie sein Handy.

Drei der Tatverdächtigen konnten nun nach Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum Ost, gefasst werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Auf dem Heimweg vom Feiern geriet der 27-Jährige am 26.4. gegen 03.30 Uhr in die brenzlige Situation. Eine Verbindung zwischen den Männern gab es nicht.

Opfer musste ins Krankenhaus

Das Opfer konnte selbst aus der misslichen Situation flüchten. Er verständigte aber zunächst keine Einsatzkräfte und legte sich in seiner Wohnung zum Schlafen ins Bett. Nach dem Aufwachen erzählte er seiner Schwester von dem Übergriff und berichtete von Schmerzen. In weiterer Folge rief er - auch auf starkes Drängen seiner Schwester hin - die Rettung und die Polizei. Der Mann wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.