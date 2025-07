Tödlicher Streit im Wiener Loquaipark: Tatverdächtiger festgenommen

Nun konnte der Tatverdächtige gefasst werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein Zeuge alarmierte am 27. Juni gegen 19.50 Uhr die Einsatzkräfte, als er die Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern im Loquaipark sah. Was der Auslöser des Streits war, blieb unklar.

Im Zuge des Streits stieß ein Mann einen 46-Jährigen zu Boden, und dieser stürzte auf den Hinterkopf. Er blieb aber ansprechbar und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er jedoch wenige Tage später an den Folgen des Sturzes.

Ein Zeuge, der am Tag des Geschehens ebenfalls im Park war, erkannte den tatverdächtigen slowakischen Staatsbürger am vergangenen Donnerstag im selben Park wieder und alarmierte die Polizei. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. In seiner Einvernahme zeigte er sich nicht geständig. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, übernahm die Ermittlungen.