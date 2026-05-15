Mann festgenommen: Frauen auf der Mariahilfer Straße sexuell belästigt

Ein 60-Jähriger soll am Donnerstag gegen 14 Uhr innerhalb von einer halben Stunde zwei Frauen im Bereich der Mariahilfer Straße sexuell belästigt haben. Laut Polizeibericht berührte er die Frauen im Gesäßbereich.

Herbeigerufene Polizisten konnten den Tatverdächtigen rasch ausfindig machen und anhalten. Der Slowake machte laut Polizeibericht keine Angaben zum Tatverdacht. Wie sich herausstellte, bestand gegen den 60-Jährigen aber eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichts für Strafsachen Wien aufgrund des Verdachts von Eigentumsdelikten.