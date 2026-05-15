Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Wien

Mann festgenommen: Frauen auf der Mariahilfer Straße sexuell belästigt

Ein 60-Jähriger soll zwei Frauen sexuell belästigt haben. Als die Polizei einschritt, stellte sich heraus: Gegen ihn lag bereits eine Festnahmeanordnung vor.
15.05.2026, 13:38

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Symbolbild.

Ein 60-Jähriger soll am Donnerstag gegen 14 Uhr innerhalb von einer halben Stunde zwei Frauen im Bereich der Mariahilfer Straße sexuell belästigt haben. Laut Polizeibericht berührte er die Frauen im Gesäßbereich.

Herbeigerufene Polizisten konnten den Tatverdächtigen rasch ausfindig machen und anhalten. Der Slowake machte laut Polizeibericht keine Angaben zum Tatverdacht. Wie sich herausstellte, bestand gegen den 60-Jährigen aber eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichts für Strafsachen Wien aufgrund des Verdachts von Eigentumsdelikten.

Haft für Wiener Schüler: Pensionistin ausgeraubt und verletzt

Der Tatverdächtige wurde aufgrund der Anordnung festgenommen und wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung angezeigt.

Neubau Blaulicht
kurier.at, VR  | 

Kommentare