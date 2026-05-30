Mann attackierte mit Eisenstange Autos und Polizisten in Wien
Mit einem Eisengestänge soll ein 30-Jähriger am Freitag gegen 6 Uhr Früh die Scheiben von drei geparkten Pkw und einem Lkw in der Felberstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus eingeschlagen haben. Als Polizisten der Polizeiinspektion Tannengasse den Mann anhalten wollten, flüchtete er in Richtung Westbahnhof.
Die Beamten konnten ihn jedoch nach kurzer Verfolgung anhalten. Dabei soll sich der Österreicher jedoch aggressiv verhalten und mehrfach in Richtung der Beamten geschlagen und getreten haben. Er soll wiederholt versucht haben, deren Dienstwaffen aus dem Holster zu reißen.
Dem Mann wurden schließlich Hand- und Fußfesseln angelegt. Anschließend wurde er mit der Berufsrettung Wien in ein Spital gebracht. Der Mann wurde wegen des Verdachts des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, der schweren Körperverletzung sowie der Sachbeschädigung angezeigt.
Im Zuge der Amtshandlung wurde ein Polizist leicht verletzt. Da der 30-Jährige bereits offene Wunden aufwies, kamen mehrere Beamte mit dessen Blut in Kontakt. Die betroffenen Polizisten wurden vorsorglich in einem Spital untersucht.
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