Mann attackierte mit Eisenstange Autos und Polizisten in Wien

Mit einem Eisengestänge soll ein 30-Jähriger am Freitag gegen 6 Uhr Früh die Scheiben von drei geparkten Pkw und einem Lkw in der Felberstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus eingeschlagen haben. Als Polizisten der Polizeiinspektion Tannengasse den Mann anhalten wollten, flüchtete er in Richtung Westbahnhof.

Die Beamten konnten ihn jedoch nach kurzer Verfolgung anhalten. Dabei soll sich der Österreicher jedoch aggressiv verhalten und mehrfach in Richtung der Beamten geschlagen und getreten haben. Er soll wiederholt versucht haben, deren Dienstwaffen aus dem Holster zu reißen.