Wien braucht mehr Fachkräfte: HTL- und FH-Absolventen gefragt wie nie

Der Bedarf an Fachkräften ist in Wien weiter hoch - und kann oft auch nicht gedeckt werden. Dringend gesucht werden vor allem Absolventinnen und Absolventen von Höheren Technischen Lehranstalten sowie von Technik-Fachhochschulen.

Das ist ein Ergebnis der jüngsten Bildungsbedarfsanalyse, die von Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck und Noch-Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) am Donnerstag präsentiert wurde.

Insgesamt wurden rund 1.000 Unternehmen von Makam-Research befragt. Sie beschäftigen laut Ruck rund 15 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Wiens. Die Analyse wird alle zwei Jahre durchgeführt. Bildung, so hob der Kammerchef hervor, sei ein zentrales Thema für die Wirtschaft in Wien. Denn die Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen sei durchaus groß. Die in die Pension wechselnden Babyboomer könnten von ihnen ersetzt werden, allerdings nur bei guter Ausbildung, gab Ruck zu bedenken.

KI-Kenntnisse immer wichtiger

Laut der Analyse ist die Nachfrage nach Personen mit HTL- oder FH-Ausbildung am größten. Rund ein Drittel der Firmen wollen in den nächsten Jahren mehr von ihnen beschäftigen. Gefragt sind vor allem die Bereiche Informatik, Elektrotechnik oder Informationstechnologie bzw. im Bereich der Fachhochschulen Ingenieurswissenschaften. Allerdings beklagen ebenfalls rund ein Drittel der Unternehmen einen Mangel an entsprechendem Personal.

Immer wichtiger wird auch der Bildungsbedarf in Sachen Künstlicher Intelligenz. Jobsuchende können sich darauf einstellen, dass sie immer öfter nach KI-Kenntnissen gefragt werden. Für 35 Prozent der Unternehmer sind solche Anwendungen jetzt schon relevant, hieß es. Die Zahl dürfte sich ändern: Laut der Erhebung wird in wenigen Jahren schon jedes zweite Unternehmen Wert auf entsprechende Kompetenzen legen.