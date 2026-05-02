Tödlicher Crash in Wien-Penzing: 85-Jährige stirbt bei Kollision mit Lichtmast

In der Nacht zum Samstag ereignete sich auf der Wientalstraße in Wien-Penzing ein schwerer Verkehrsunfall mit tragischem Ausgang. Ein PKW kam gegen 2:00 Uhr morgens vor der Auffahrt zur A1 von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast. Bei dem Unfall kam eine 85-jährige Frau ums Leben, drei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Rettungskräfte im Großeinsatz Die Berufsfeuerwehr Wien musste den 60-jährigen Fahrer sowie zwei weitere Insassinnen im Alter von 45 und 56 Jahren aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Alle drei erlitten schwere Verletzungen und wurden nach notfallmedizinischer Versorgung durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus eingeliefert. Für die 85-jährige Mitfahrerin kam trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle.