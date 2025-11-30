Mann soll in Penzing versucht haben, Frau aus dem Fenster zu stoßen

Zeugen haben am Samstag in den frühen Morgenstunden die Polizei verständigt, nachdem ein Mann versucht haben soll, eine Frau aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Hütteldorfer Straße in Penzing zu stoßen. Als die Beamten eintrafen, hörten sie bereits die Hilfeschreie einer Frau, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag berichtete.

Die Polizisten brachen die Wohnungstür auf und fanden den mutmaßlichen Täter und das Opfer in einer stark verwüsteten Wohnung vor. Der Beschuldigte hielt die Frau mit beiden Händen am Hals fest. Die Beamten mussten Körperkraft anwenden, um den Mann von der Frau - einer 23-jährigen Österreicherin - zu trennen. Polizisten mit Scherbe attackiert Der Mann - ein 26-jähriger Algerier leistete massiven Widerstand und versuchte mehrfach, sich aus der Fixierung zu befreien und auf die Einsatzkräfte einzuschlagen. "Plötzlich griff der Mann nach einer Scherbe eines am Boden liegenden, zerbrochenen Tellers und versuchte, mit dieser in den Gesichtsbereich eines Beamten zu stechen", heißt es.