Häusliche Gewalt in Wien-Liesing: Ex-Mann nach Biss in Gesicht festgenommen

Eine 51-Jährige ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Liesing von ihrem Partner geschlagen und getreten sowie durch einen Biss ins Gesicht gehörig verletzt worden.

Eine Nachbarin hörte gegen 0.30 Uhr die lautstarke Auseinandersetzung aus einer Nebenwohnung und rief die Polizei. "Der Mann befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkovortest ergab bei dem 53-Jährigen 1,8 Promille", sagte Polizeisprecherin Julia Schick.

Blutende Wunden

Die Polizisten hörten den Lärm aus der Wohnung schon im Stiegenhaus. Als die Frau ihnen öffnete, wies sie eine stark blutende Wunde im Gesichtsbereich sowie Verletzungen an den Händen auf. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Im Wohnzimmer am Boden sitzend fanden die Beamten den 53-Jährigen vor, der sie laut beschimpfte und ihnen drohte.