Häusliche Gewalt in Wien-Liesing: Ex-Mann nach Biss in Gesicht festgenommen
Eine 51-Jährige ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Liesing von ihrem Partner geschlagen und getreten sowie durch einen Biss ins Gesicht gehörig verletzt worden.
Eine Nachbarin hörte gegen 0.30 Uhr die lautstarke Auseinandersetzung aus einer Nebenwohnung und rief die Polizei. "Der Mann befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkovortest ergab bei dem 53-Jährigen 1,8 Promille", sagte Polizeisprecherin Julia Schick.
Blutende Wunden
Die Polizisten hörten den Lärm aus der Wohnung schon im Stiegenhaus. Als die Frau ihnen öffnete, wies sie eine stark blutende Wunde im Gesichtsbereich sowie Verletzungen an den Händen auf. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Im Wohnzimmer am Boden sitzend fanden die Beamten den 53-Jährigen vor, der sie laut beschimpfte und ihnen drohte.
- Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at und der Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at .
- Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800/216346 an.
- Weitere Anlaufstellen für Gewaltopfer: Gewaltschutzzentrum Wien: https://www.gewaltschutzzentrum.at/wien/ 01/585-32-88 - 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien: 01-71719 - Wiener Frauenhaus-Notruf 057722 - Österreichische Gewaltschutzzentren: 0800/700-217 - Onlineberatung HelpChat "Halt der Gewalt" (tägl. 18-22 Uhr und jeden Fr. von 9-23 Uhr): https://haltdergewalt.at )
Offenbar hatte sich das Paar getrennt gehabt, war aber doch wieder zusammengekommen, sagte die Sprecherin der APA. Am Freitagabend hatten die 51- und der 53-Jährige gemeinsam ein Lokal besucht. Schon bei der Heimfahrt im Taxi sei es zum Streit gekommen. In der Wohnung ging der Mann dann offensichtlich auf seine Partnerin los. Er habe sie mehrfach ins Gesicht geschlagen, getreten und die am Boden Liegende in eine Wange gebissen.
