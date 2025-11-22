Wien

Häusliche Gewalt in Wien-Liesing: Ex-Mann nach Biss in Gesicht festgenommen

Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos, Polizistin steht davor.
Der Beschuldigte hatte 1,8 Promille. Die verletzte Frau wurde ins Spital gebracht.
22.11.25, 13:49
Kommentare

Eine 51-Jährige ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Liesing von ihrem Partner geschlagen und getreten sowie durch einen Biss ins Gesicht gehörig verletzt worden.

11-Jährige bei Verkehrsunfall in Wien-Penzing schwer verletzt

Eine Nachbarin hörte gegen 0.30 Uhr die lautstarke Auseinandersetzung aus einer Nebenwohnung und rief die Polizei. "Der Mann befindet sich in polizeilichem Gewahrsam. Ein durchgeführter Alkovortest ergab bei dem 53-Jährigen 1,8 Promille", sagte Polizeisprecherin Julia Schick.

Blutende Wunden

Die Polizisten hörten den Lärm aus der Wohnung schon im Stiegenhaus. Als die Frau ihnen öffnete, wies sie eine stark blutende Wunde im Gesichtsbereich sowie Verletzungen an den Händen auf. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Im Wohnzimmer am Boden sitzend fanden die Beamten den 53-Jährigen vor, der sie laut beschimpfte und ihnen drohte.

Offenbar hatte sich das Paar getrennt gehabt, war aber doch wieder zusammengekommen, sagte die Sprecherin der APA. Am Freitagabend hatten die 51- und der 53-Jährige gemeinsam ein Lokal besucht. Schon bei der Heimfahrt im Taxi sei es zum Streit gekommen. In der Wohnung ging der Mann dann offensichtlich auf seine Partnerin los. Er habe sie mehrfach ins Gesicht geschlagen, getreten und die am Boden Liegende in eine Wange gebissen.

Mehr zum Thema

Liesing
Agenturen  | 

Kommentare