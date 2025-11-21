Wien

11-Jährige bei Verkehrsunfall in Wien-Penzing schwer verletzt

Ein 11-jähriges Mädchen wurde gestern beim Überqueren der Hütteldorfer Straße von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt.
21.11.25, 14:28
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in Wien-Penzing. Laut Polizeibericht soll ein 11-jähriges Mädchen gegen 15.25 Uhr die Fahrbahn der Hütteldorfer Straße überquert haben, als es zu einem Zusammenstoß mit einem herannahenden Fahrzeug kam. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Schwere Verletzungen

Bei dem Zusammenstoß erlitt das Kind schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten das Mädchen noch an der Unfallstelle und brachten es anschließend in ein Krankenhaus. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes liegen keine näheren Informationen vor.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat die Untersuchungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. Derzeit werden die genauen Umstände des Vorfalls ermittelt. 

