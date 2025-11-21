11-Jährige bei Verkehrsunfall in Wien-Penzing schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in Wien-Penzing. Laut Polizeibericht soll ein 11-jähriges Mädchen gegen 15.25 Uhr die Fahrbahn der Hütteldorfer Straße überquert haben, als es zu einem Zusammenstoß mit einem herannahenden Fahrzeug kam. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Schwere Verletzungen Bei dem Zusammenstoß erlitt das Kind schwere Verletzungen. Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien versorgten das Mädchen noch an der Unfallstelle und brachten es anschließend in ein Krankenhaus. Über den aktuellen Gesundheitszustand des Kindes liegen keine näheren Informationen vor.