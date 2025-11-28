Gewalttat in Wien-Favoriten: Frau schwer verletzt, Täter in Haft

Eine Frau ist am Donnerstagnachmittag in der Eschenallee in Wien-Favoriten von ihrem Ex-Freund zu Boden gestoßen worden und hat dabei schwere Verletzungen erlitten.

Die Frau fiel mit dem Rücken auf eine Gehsteigkante, spürte ihre Beine daraufhin nicht mehr, konnte nicht aufstehen und rief um Hilfe. Ein Passant fand die Frau und verständigte die Polizei.

Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, der 21-jährige Ex-Freund wurde vorläufig festgenommen, teilte die Polizei mit. Außerdem wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Beschuldigten ausgesprochen. Er leugnete den Vorfall nicht, als die Beamten ihn am Tatort antrafen.

Ermittlungen zum Motiv

Zu dem Streit zwischen den beiden soll es gekommen sein, weil die junge Frau die Beziehung mit dem 21-Jährigen beenden und ihre Sachen aus dessen Wohnung holen wollte.

(S E R V I C E - Hilfeangebote des Vereins AÖF: Die Frauen-Helpline gegen Gewalt 0800/222-555 steht rund um die Uhr, mehrsprachig, anonym und kostenlos allen Frauen, Angehörigen und Interessierten zur Verfügung: www.frauenhelpline.at ; beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter www.aoef.at

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.