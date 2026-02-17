Bewohnerin (87) in Seniorenheim ermordet: Jetzt steht die Todesursache fest

Die Tötung einer 87-jährigen Bewohnerin in einem Wiener Pensionistenheim dürfte geklärt sein: Wie Oberst Gerhard Winkler vom Landeskriminalamt bei einer Pressekonferenz am Dienstag sagte, war die Todesursache Ersticken infolge von Halskompression und damit eindeutig auf äußere Gewalteinwirkung zurückzuführen.

Ein 61-jähriger Mann wurde festgenommen, er zeigt sich nicht geständig, berichtet die APA. Die Polizistinnen und Polizisten ermittelten zuerst im privaten Umfeld des Opfers, jedoch ergaben sich keine Hinweise auf ein Motiv oder eine konkrete Täterschaft. Es war aber eine verdächtige Person bereits einen Tag vor der Tat in dem Seniorenheim aufgefallen.

DNA-Spuren wurden Verdächtigem zugeordnet

Aufgrund der Beschreibungen durch die Bewohner sowie der Sichtung der Videoaufzeichnungen im Eingangsbereich konnte diese Person eindeutig wiedererkannt werden. Der Tatverdacht richtete sich demnach gegen einen 61-jährigen türkischen Staatsbürger, der sich zur relevanten Zeit länger vor dem Zimmer des Opfers aufgehalten hatte. Der Mann wurde Ende Jänner ausgeforscht und festgenommen.

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der Mann nicht geständig. Es wurden inzwischen aber auch DNA-Spuren im Zimmer der Frau gefunden, die dem Verdächtigen zugeordnet werden konnten.