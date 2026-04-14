Einbruchsversuch in Ottakring: Polizei nimmt 14-jährigen Verdächtigen fest

Ein Zeuge beobachtete in den frühen Morgenstunden am Montag in Wien-Ottakring , wie zwei Jugendliche versucht haben sollen, die Auslagenscheibe eines Geschäftslokals einzuschlagen.

Die alarmierten Polizeibeamten konnten am Tatort zunächst niemanden antreffen. Eine Sofortfahndung wurde eingeleitet. Dabei gelang es den Einsatzkräften, einen 14-jährigen Tatverdächtigen mit syrischer Staatsbürgerschaft aufgrund der vorliegenden Personenbeschreibung anzuhalten und vorläufig festzunehmen.

Keine Spur vom zweiten Verdächtigen

Der Jugendliche verweigerte laut Polizei die Aussage. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt. Vom zweiten mutmaßlichen Täter fehlt derzeit noch jede Spur. Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen.