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Wien

Verkehrsunfall am Gürtel: 25-Jährige in kritischem Zustand

Eine 25-Jährige wurde beim Überqueren des Lerchenfelder Gürtels angefahren und in "kritischem Zustand" ins Spital gebracht.
25.05.2026, 10:50

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Rettungsauto

Eine junge Frau ist in der Nacht auf Montag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Ottakring lebensgefährlich verletzt worden.

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Wie die Landespolizeidirektion bekannt gab, überquerte die 25-Jährige gegen Mitternacht im Kreuzungsbereich Lerchenfelder Gürtel/Thaliastraße einen Schutzweg, als sie von einem stadtauswärts den Gürtel entlang fahrenden Pkw erfasst und niedergestoßen wurde.

Verletzte ist in kritischem Zustand

Ob die Frau oder der 22 Jahre alte Pkw-Lenker Grünlicht hatten, ist Gegenstand der Ermittlungen zum Unfallhergang, sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Anfrage. Die 25-Jährige habe schwere Verletzungen erlitten. Sie wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Sie sei "in kritischem Zustand" in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es seitens der Polizei.

Wien Blaulicht Ottakring
Agenturen  | 

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