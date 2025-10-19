Pfefferspray-Attacke: 18-Jähriger in Ottakring nach Raubversuch festgenommen

In den frühen Samstag Morgenstunden kam es am Ludo-Hartmann-Platz in Ottakring zu einem versuchten Raub. Ein 23-jähriger Mann saß nach eigenen Angaben gegen 05:45 Uhr auf einer Parkbank und trank Bier, als er von drei unbekannten Personen angesprochen wurde. Die Unbekannten sollen nach Wertgegenständen gefragt haben. Als der 23-Jährige mitteilte, nichts von Wert bei sich zu haben, näherten sich die Personen.

Der Mann stieß daraufhin einen der Unbekannten weg, woraufhin dieser ihn mit Pfefferspray attackiert haben soll. Sofortfahndung erfolgreich Nach dem Vorfall flüchteten die drei mutmaßlichen Täter vom Tatort. Das Opfer begab sich unmittelbar danach in eine nahegelegene Polizeiinspektion und erstattete Anzeige. Beamten des Stadtpolizeikommandos Ottakring gelang es im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung, einen Tatverdächtigen in der Umgebung aufzuspüren und festzunehmen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 18-jährigen syrischen Staatsangehörigen.