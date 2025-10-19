Wiener Autofahrer drohte mit Holzpflock und krachte in Mistkübel

Ein 37-Jähriger wurde am Samstagnachmittag in Floridsdorf festgenommen, nachdem er zwei Männer mit einem Holzpflock bedroht haben soll. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:45 Uhr in der Großbauerstraße. Laut Polizeibericht soll der Mann einen 30-jährigen Autofahrer und dessen 27-jährigen Beifahrer mit einem etwa 40 cm langen Holzpflock mit dem Umbringen bedroht haben.

Dem Konflikt vorausgegangen war offenbar ein Streit im Straßenverkehr. Die beiden Fahrzeuge begegneten sich in einer engen Gasse, wobei keiner der Lenker dem anderen Platz machen wollte. Passantin rettete sich mit Sprung zur Seite Nach der mutmaßlichen Drohung soll der 37-jährige Serbe in aggressiver Weise davongefahren sein. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Mistkübel sowie eine Straßenlaterne. Eine Passantin musste sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.