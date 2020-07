Wien-Ottakring: Mutmaßlicher Motorraddieb auf frischer Tat ertappt

Streifenbeamte der Polizeiinspektion Wattgasse ertappten in der Nacht auf Mittwoch eine Person beim Hantieren an einem abgestellten Motorrad in der Enenkelstraße. Sie hielten den 18-Jährigen Österreicher an, als er das Motorrad ohne Kennzeichen am Gehsteig schob.

Der Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen. Unweit davon fanden die Polizisten außerdem zwölf Kennzeichen von zehn Kraftfahrzeugen aufgestapelt, sie wurden sichergestellt. Der Mann gab an, diese gemeinsam mit einem Unbekannten kurz zuvor von parkenden Fahrzeugen abmontiert zu haben.

Er wurde auf freiem Fuß wegen Diebstahls und Urkundenunterdrückung angezeigt.