Wien-Ottakring: Mutmaßliche Drogendealer am Yppenplatz festgenommen

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) der Wiener Polizei hat am Mittwochnachmittag am Yppenplatz in Wien-Ottakring zwei Männer festgenommen, die dort mit Drogen gehandelt haben sollen.

Die Beamten beobachteten den 27-jährigen Algerier und den 25-jährigen Syrer beim Dealen mit Cannabis. Insgesamt sollen die beiden Männer 460 Euro Bargeld und 30 Gramm Cannabis dabeigehabt haben. Nach den polizeilichen Einvernahmen entschied die Staatsanwaltschaft, den 25-Jährigen auf freiem Fuß anzuzeigen. Der 27-Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.

