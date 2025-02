Opernball: Drei Demonstrationen in der Innenstadt angekündigt

Auch im Hinblick auf die kürzlich im Internet kursierenden Terrordrohungen gegen Wiener Bälle wurde in enger Abstimmung mit der Staatsoper "ein umfassendes und der potenziellen Bedrohungslage angepasstes Sicherheitskonzept entwickelt", so die Wiener Polizei am Mittwoch. Drei Kundgebungen in der Innenstadt wurden für Donnerstag angemeldet.