Wien-Neubau: Mutmaßlicher Ladendieb bespuckt Verkäuferin

Ein mutmaßlicher Ladendieb wurde am Donnerstagnachmittag von einer Verkäuferin eines Supermarktes in der Kaiserstraße angehalten, als dieser gerade dabei war, das Geschäft zu verlassen. Laut Zeugen soll der Mann die Frau weggestoßen und in ihre Richtung gespuckt haben. Dann wollte der Verdächtige flüchten, jedoch hielten ihn Passanten fest.

Als die Polizei eintraf, fand sie bei ihm Waren im Wert von 95,42 Euro. Der 20-Jährige wurde festgenommen. Die Verkäuferin wurde leicht verletzt.