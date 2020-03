Wien: Menschen in Quarantäne dokumentieren ihre Gesundheit via App

8.106 Menschen haben sich am Donnerstag in Wien hilfesuchend an die Gesundheitshotline 1450 gewandt. Und obwohl dort mittlereile mehr als 150 Mitarbeiter an den Telefonen sitzen, kommt es mitunter zu längeren Wartezeiten. Mit einer WebApp, die Betroffene nutzen können, sollen die Hotline-Mitarbeiter nun entlastet und die Wartezeiten verkürzt werden.

"Homecare" heißt sie, und mit ihr können Menschen Quarantäne künftig ihren Gesundheitszustand überwachen.