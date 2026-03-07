20 Drogenlenker und drei Raser von Wiener Polizei gestoppt

Die Wiener Polizei führte am vergangenen Wochenende zwei Schwerpunktaktionen im Straßenverkehr durch. In Meidling wurde am Freitag gezielt gegen Suchtmittel am Steuer vorgegangen, in Rudolfsheim-Fünfhaus konzentrierte man sich am Samstag auf Raser. Bei beiden Aktionen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt. In Meidling wurden insgesamt 184 Alkoholvortests durchgeführt. Die Bilanz der Aktion: 20 Personen wurden beim Lenken eines Fahrzeugs unter Suchtmittelbeeinträchtigung erwischt, 15 Personen mussten dem Amtsarzt vorgeführt werden, und fünf Führerscheine wurden abgenommen.

Zusätzlich wurden Strafgelder in Höhe von 6.000 Euro wegen offener Verwaltungsanzeigen eingehoben und 132 Organmandate im Verkehrsbereich ausgestellt. Raser mit Probeführerschein gestoppt In der Nacht zum Samstag führte die Polizei im 15. Bezirk ein Planquadrat durch. Ein 19-jähriger Lenker, ein syrischer Staatsbürger, soll mit seinem Fahrzeug am äußeren Gürtel in Richtung Westbahnhof gefahren sein und wurde dort von den Beamten mutmaßlich mit einer Geschwindigkeit von 96 km/h gemessen. Der Mann soll durch mehrfach riskante und nicht angezeigte Fahrstreifenwechsel ein gefährdendes Verhalten gezeigt haben. Zwei weitere Lenker wurden von den Beamten beobachtet, die mutmaßlich nebeneinander fuhren und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein sollen. Beide Lenker, ein 24-Jähriger und ein 18-Jähriger, beide Österreicher, wurden mit 97 km/h bzw. 96 km/h gemessen.