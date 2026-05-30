Mann soll schlafende Ehefrau mit Taschenlampe attackiert haben
Ein 68-jähriger Mann soll am Donnerstagmorgen seine schlafende Ehefrau in Meidling mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen haben. Die Frau erlitt dabei laut Polizei eine Kopfverletzung und stand unter Schock.
Die Beamten wurden kurz vor acht Uhr alarmiert. Vor Ort trafen sie im Vorgarten des Einfamilienhauses auf die 68-jährige Frau, die eine blutende Kopfverletzung aufwies und sichtlich unter Schock stand. Ihr Ehemann, ein 68-jähriger Österreicher, wurde im Inneren des Hauses angetroffen.
In Österreich finden Frauen, die Gewalt erleben, unter anderem Hilfe und Informationen bei folgenden Adressen:
- Frauen-Helpline: online unter frauenhelpline.at und telefonisch unter 0800-222-555
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF): online unter aoef.at
- Frauenhaus-Notruf: unter 057722
- Österreichischen Gewaltschutzzentren: 0800/700-217
- Polizei-Notruf: 133
Hilfsangebote für Personen mit Suizidgedanken und deren Angehörige bietet das Suizidpräventionsportal des Gesundheitsministeriums. Auf der Webseite finden sich Kontaktdaten von Hilfseinrichtungen in Österreich.
Laut Polizei gab der Mann selbst an, seiner Frau mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen zu haben, während diese schlief. Als mutmaßliches Motiv nannte der Tatverdächtige die psychische Belastung durch einen bevorstehenden Umzug. Die Berufsrettung Wien versorgte die verletzte Frau notfallmedizinisch und brachte sie anschließend in ein Krankenhaus.
Mann festgenommen und mit Annäherungsverbot belegt
Der 68-Jährige wurde von den Einsatzkräften vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurde zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen. Darüber hinaus stellten die Beamten einen Schreckschussrevolver sicher, der sich ebenfalls in der Wohnung befand.
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