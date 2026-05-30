Mann soll schlafende Ehefrau mit Taschenlampe attackiert haben

Ein 68-jähriger Mann soll am Donnerstagmorgen seine schlafende Ehefrau in Meidling mit einer Taschenlampe auf den Kopf geschlagen haben. Die Frau erlitt dabei laut Polizei eine Kopfverletzung und stand unter Schock.

Die Beamten wurden kurz vor acht Uhr alarmiert. Vor Ort trafen sie im Vorgarten des Einfamilienhauses auf die 68-jährige Frau, die eine blutende Kopfverletzung aufwies und sichtlich unter Schock stand. Ihr Ehemann, ein 68-jähriger Österreicher, wurde im Inneren des Hauses angetroffen.