Kinder fügten 26-Jährigem in Wiener Park Schnittverletzung zu
Eine anfangs verbale Auseinandersetzung in einem Park in Wien-Mariahilf hat am Freitagabend für einen 26-Jährigen mit einer Schnittverletzung im Gesäßbereich geendet. Der Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem Vater in den Esterhazypark gekommen, dort geriet er mit einer Gruppe von Zehn- bis Zwölfjährigen in Streit.
Laut Polizeibericht zog der Mann ein Stanley-Messer aus seiner Arbeitshose, um die Kinder einzuschüchtern. Daraufhin zog ein Bursche ebenfalls ein Messer, berichtete die Polizei.
Die anderen Mitglieder der Gruppe sollen zusätzlich auf den Mann eingeschlagen und eingetreten haben, hieß es den Angaben eines Sprechers zufolge. Dem 26-Jährigen gelang die Flucht aus dem Park, erst dann bemerkte er seine Schnittverletzung.
Er wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den mutmaßlichen Tätern verlief ohne Erfolg. Diese sollen männlich, etwa zehn bis zwölf Jahre alt, dunkel gekleidet und südländischer Herkunft gewesen sein. Die Ermittlungen laufen.
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