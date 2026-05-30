Kinder fügten 26-Jährigem in Wiener Park Schnittverletzung zu

Eine anfangs verbale Auseinandersetzung in einem Park in Wien-Mariahilf hat am Freitagabend für einen 26-Jährigen mit einer Schnittverletzung im Gesäßbereich geendet. Der Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem Vater in den Esterhazypark gekommen, dort geriet er mit einer Gruppe von Zehn- bis Zwölfjährigen in Streit.

Laut Polizeibericht zog der Mann ein Stanley-Messer aus seiner Arbeitshose, um die Kinder einzuschüchtern. Daraufhin zog ein Bursche ebenfalls ein Messer, berichtete die Polizei.