Raub in Floridsdorf: Jugendliche bedrohten 17-Jährigen mit Machete

Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige eines schweren Raubüberfalls in Floridsdorf ausforschen. In der Nacht des 7. Mai sollen sie ihr 17-jähriges Opfer am Kinzerplatz ausgeraubt und verletzt haben.

Laut Polizei haben die beiden Jugendlichen, ein 15-jähriger Iraker und ein 17-jähriger Österreicher, ihr Opfer gegen 23:30 Uhr am Bahnhof Floridsdorf in ein Gespräch verwickelt. Anschließend sollen sie den 17-Jährigen zu einem nahegelegenen Skaterpark gedrängt haben. Dort sollen sie die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert und dem Opfer gedroht haben, es "mit einer Machete abzustechen".