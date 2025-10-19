Fußgängerin bei Unfall am Mariahilfer Gürtel lebensgefährlich verletzt

In der Nacht auf Sonntag ereignete sich am Mariahilfer Gürtel im 6. Bezirk ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fußgänger wurde beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 01:15 Uhr im Bereich eines Schutzweges, als ein 20-jähriger Autofahrer in Richtung Neubaugürtel unterwegs war.

Die Berufsrettung Wien leistete dem schwerverletzten 39-Jährigen notfallmedizinische Versorgung am Unfallort. Anschließend wurde der Mann mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Krankenhaus gebracht. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Das Verkehrsunfallkommando Wien hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.