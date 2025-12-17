Zufallsfund in Wien-Liesing: Polizei entdeckt Drogenwohnung
Zusammenfassung
- In Wien-Liesing führte ein Einsatz wegen eines gestohlenen Autos zufällig zu einer Drogenwohnung.
- Insgesamt wurden fünf Personen festgenommen, darunter zwei Bewohner der Wohnung.
- Die Menge des sichergestellten Suchtgifts ist laut Polizei noch unklar.
Ein Einsatz der Polizei in Wien-Liesing hat am Mittwoch zu insgesamt fünf Festnahmen geführt. Auslöser war ein gestohlenes Auto, auf das ein Organ der Straßenverkehrsordnung aufmerksam geworden war. Als die alarmierten Polizisten das Fahrzeug überprüften, näherten sich drei Männer – und flüchteten sofort, als sie die Beamten sahen.
Einer der Verdächtigen konnte auf der Straße gestellt werden, zwei weitere flüchteten in ein nahe gelegenes Wohnhaus und wurden dort festgenommen.
Während des Einsatzes stießen die Polizisten zufällig auf eine Wohnung, in der offenbar Suchtgift gebunkert wurde. Zwei Männer aus dieser Wohnung wurden ebenfalls festgenommen.
„Die Fälle haben überhaupt nichts miteinander zu tun“, betonte eine Polizeisprecherin. Die Menge des sichergestellten Suchtgifts war am Mittwochabend noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen.
Kommentare