Zufallsfund in Wien-Liesing: Polizei entdeckt Drogenwohnung

Ein Einsatz der Polizei in Wien-Liesing hat am Mittwoch zu insgesamt fünf Festnahmen geführt. Auslöser war ein gestohlenes Auto , auf das ein Organ der Straßenverkehrsordnung aufmerksam geworden war. Als die alarmierten Polizisten das Fahrzeug überprüften, näherten sich drei Männer – und flüchteten sofort, als sie die Beamten sahen.

Einer der Verdächtigen konnte auf der Straße gestellt werden, zwei weitere flüchteten in ein nahe gelegenes Wohnhaus und wurden dort festgenommen.

Während des Einsatzes stießen die Polizisten zufällig auf eine Wohnung, in der offenbar Suchtgift gebunkert wurde. Zwei Männer aus dieser Wohnung wurden ebenfalls festgenommen.