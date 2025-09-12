Unbekannter stach in Wien mit Messer auf 16-Jährigen ein

Ein Jugendlicher ist Donnerstagabend in Liesing im Rahmen eines Streits von einem Unbekannten mit einem Messer in den Rücken gestochen worden.

Der 16-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie es von der Polizei am Freitag hieß. Der Auslöser des Konflikts war für die Ermittler noch nicht klar.

Das Opfer, das bei der Attacke als Mitfahrer auf einem E-Scooter stand, konnte aufgrund seiner Verletzungen noch nicht einvernommen werden.