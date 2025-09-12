Wien

Unbekannter stach in Wien mit Messer auf 16-Jährigen ein

Hand mit einem Messer
Der Grund der Auseinandersetzung ist noch nicht klar. Die Einvernahme des Opfers steht noch aus.
12.09.25, 16:12
Ein Jugendlicher ist Donnerstagabend in Liesing im Rahmen eines Streits von einem Unbekannten mit einem Messer in den Rücken gestochen worden.

Der 16-Jährige wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie es von der Polizei am Freitag hieß. Der Auslöser des Konflikts war für die Ermittler noch nicht klar.

Das Opfer, das bei der Attacke als Mitfahrer auf einem E-Scooter stand, konnte aufgrund seiner Verletzungen noch nicht einvernommen werden.

Der 16-Jährige war mit einem gleichaltrigen Freund in der Carlbergergasse im Bereich des Pan-Parks unterwegs, als es zu dem Zwischenfall kam. Laut aktuellen Erkenntnissen ist der Bursch gemeinsam mit seinem Bekannten in der Parkanlage gefahren.

Schreckschusswaffe am Tatort gefunden

Dabei soll es zum lautstarken Streit mit dem Unbekannten gekommen sein, der mit seinem Hund unterwegs war. Als die beiden Burschen am E-Scooter den Ort wieder verlassen wollten, stach der Mann von hinten in den Rücken des 16-Jährigen.

Das schwer verletzte Opfer ist von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus transportiert worden. Der Täter flüchtete in der Zwischenzeit.

Am Tatort wurde in einem Gebüsch auch eine Schreckschusswaffe gefunden. Wem diese gehört, war zunächst nicht klar. Der Freund des Opfers hielt sich bei seinen Aussagen bedeckt. Umfangreiche Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Süd, sind im Gange.

(Agenturen) 

