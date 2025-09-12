Rauferei mit Messer in Wiener Lokal: Zwei Männer in Lebensgefahr

Bei einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Rudolfsheim-Fünfhaus sind in der Nacht auf Freitag zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger kam es zu der Rauferei in dem Club in der Märzstraße kurz vor 1.00 Uhr, dabei dürften die Kontrahenten der 33- bzw. 36-jährigen Männer zu einem Messer gegriffen und mehrfach zugestochen haben.

Der Lokalbesitzer, der vor dem Club stand, eilte hinein und wurde ebenfalls verletzt. Opfer schleppte sich in nächste Straße Alarmierte Polizisten fanden eines der Opfer - beide sind serbische Staatsbürger - in dem Lokal, ein weiteres hatte sich in die Goldschlagstraße geschleppt. Die Wiener Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung und brachte die Verletzten in Krankenhäuser. Beim Clubbesitzer bestand keine Lebensgefahr, auch die beiden anderen Opfer befanden sich gegen Freitagmittag bereits auf dem Weg der Besserung. Von den Tätern - es soll sich um zwei Männer handeln - fehlte zunächst jede Spur.