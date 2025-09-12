Rauferei mit Messer in Wiener Lokal: Zwei Männer in Lebensgefahr
Bei einer Auseinandersetzung in einem Lokal in Rudolfsheim-Fünfhaus sind in der Nacht auf Freitag zwei Männer lebensgefährlich verletzt worden.
Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger kam es zu der Rauferei in dem Club in der Märzstraße kurz vor 1.00 Uhr, dabei dürften die Kontrahenten der 33- bzw. 36-jährigen Männer zu einem Messer gegriffen und mehrfach zugestochen haben.
Der Lokalbesitzer, der vor dem Club stand, eilte hinein und wurde ebenfalls verletzt.
Opfer schleppte sich in nächste Straße
Alarmierte Polizisten fanden eines der Opfer - beide sind serbische Staatsbürger - in dem Lokal, ein weiteres hatte sich in die Goldschlagstraße geschleppt.
Die Wiener Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung und brachte die Verletzten in Krankenhäuser.
Beim Clubbesitzer bestand keine Lebensgefahr, auch die beiden anderen Opfer befanden sich gegen Freitagmittag bereits auf dem Weg der Besserung. Von den Tätern - es soll sich um zwei Männer handeln - fehlte zunächst jede Spur.
Unklar blieben die Hintergründe des Streits. So würden die Ermittler der Außenstelle West des Landeskriminalamtes gerne wissen, ob die Rauferei spontan entstand oder es eventuell ein ausgemachtes Treffen war.
Videoaufnahmen sollen Hintergründe klären
Der Clubbesitzer konnte bisher nicht viel sagen, er sei erst dazu gekommen, als die Auseinandersetzung schon im Gange war, wollte schlichten und sei dabei selbst attackiert worden.
Die Befragung weiterer Zeugen war am Freitag im Gang. Erkenntnisse erhoffen sich die Kriminalisten darüber hinaus von der Spurenauswertung, etwa von Bildern aus Videokameras im Umfeld des Clubs, in dem vor allem Menschen mit Migrationshintergrund aus den Nachfolgestaaten Jugoslawiens verkehren.
