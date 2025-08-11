Verprügelt und beraubt: Jugendliche überfielen Mann in Wien
Vier Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag in Wien-Leopoldstadt einen 43-jährigen Mann überfallen, verprügelt und ausgeraubt. Dabei fiel auch ein Schuss, wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Montag der APA mitteilte.
Demnach sprachen die vier den Mann gegen 4.30 Uhr in der Leopoldine-Schlinger-Gasse an und fragten ihn um Feuer. Einer der Täter zog plötzlich eine Faustfeuerwaffe und schlug diese dem 43-Jährigen auf den Kopf. Dann schlugen auch seine Komplizen auf das Opfer ein.
Schuss kam vermutlich von Schreckschusswaffe
Dem Mann wurde eine Bauchtasche mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag, Schlüsseln und einer Bankomatkarte darin geraubt. Bei dem Schuss vermuten die Ermittler, dass es sich um das Abfeuern einer Schreckschusswaffe handelte. Es wurden keine Spuren gefunden, die auf eine echte Waffe hindeuteten.
Das Opfer wurde notfallmedizinisch versorgt und von der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige wurde bisher nicht einvernommen, aber bei einer ersten Befragung gab er an, dass er vermute, dass die Täter arabischer Herkunft seien.
Eine Fahndung verlief ergebnislos. Die Ermittlungen übernahm die Außenstelle Zentrum Ost des Landeskriminalamtes und ersuchte um Hinweise - auch anonym - unter der Telefonnummer: 01-31310-62800.
