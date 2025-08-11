Verprügelt und beraubt: Jugendliche überfielen Mann in Wien

Vier Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag in Wien-Leopoldstadt einen 43-jährigen Mann überfallen, verprügelt und ausgeraubt. Dabei fiel auch ein Schuss, wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Montag der APA mitteilte.

Demnach sprachen die vier den Mann gegen 4.30 Uhr in der Leopoldine-Schlinger-Gasse an und fragten ihn um Feuer. Einer der Täter zog plötzlich eine Faustfeuerwaffe und schlug diese dem 43-Jährigen auf den Kopf. Dann schlugen auch seine Komplizen auf das Opfer ein.

Schuss kam vermutlich von Schreckschusswaffe

Dem Mann wurde eine Bauchtasche mit einem niedrigen dreistelligen Geldbetrag, Schlüsseln und einer Bankomatkarte darin geraubt. Bei dem Schuss vermuten die Ermittler, dass es sich um das Abfeuern einer Schreckschusswaffe handelte. Es wurden keine Spuren gefunden, die auf eine echte Waffe hindeuteten.