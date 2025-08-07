Nach Goldketten-Raub in Simmering: Mutmaßlicher Serientäter gefasst

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Wiener Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 24-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in Wien-Simmering mehrere Raubüberfälle begangen zu haben. Laut Polizeibericht soll der Tatverdächtige gegen 14:45 Uhr in der Gattergasse einer 32-jährigen Frau gewaltsam die Goldkette vom Hals gerissen haben, hieß es am Donnerstag.

Das Opfer beobachtete, wie der mutmaßliche Täter in einen Linienbus flüchtete und alarmierte umgehend die Polizei. Als die Beamten den Bus kurz darauf anhielten, gelang es dem Verdächtigen zunächst, durch die hinteren Türen zu entkommen. Versteck im Baucontainer Die Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten den Flüchtigen kurze Zeit später in einem Baucontainer entdecken. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten nicht nur die mutmaßlich geraubte Goldkette, sondern auch weitere Schmuckstücke, darunter Halsketten, Anhänger und einen Ring.

Die Ermittler prüfen derzeit einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Raubüberfall, der sich am selben Tag gegen 10:30 Uhr in der nahegelegenen Antonie-Alt-Gasse ereignet haben soll. Dort wurde einer 87-jährigen Frau ebenfalls gewaltsam Goldschmuck vom Hals gerissen.