Nach Goldketten-Raub in Simmering: Mutmaßlicher Serientäter gefasst
Zusammenfassung
- Ein 24-jähriger Mann wurde nach mehreren Raubüberfällen in Wien-Simmering festgenommen, nachdem er zunächst in einen Linienbus geflohen und später in einem Baucontainer entdeckt wurde.
- Bei der Durchsuchung wurden die mutmaßlich geraubte Goldkette sowie weiterer Schmuck sichergestellt, die teilweise einer weiteren Tat am selben Tag zugeordnet werden konnten.
- Der Verdächtige wurde wegen Raubverdachts angezeigt und in eine Justizanstalt überstellt; die Ermittlungen zu weiteren möglichen Taten dauern an.
Die Wiener Polizei hat am Dienstagnachmittag einen 24-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in Wien-Simmering mehrere Raubüberfälle begangen zu haben. Laut Polizeibericht soll der Tatverdächtige gegen 14:45 Uhr in der Gattergasse einer 32-jährigen Frau gewaltsam die Goldkette vom Hals gerissen haben, hieß es am Donnerstag.
Das Opfer beobachtete, wie der mutmaßliche Täter in einen Linienbus flüchtete und alarmierte umgehend die Polizei. Als die Beamten den Bus kurz darauf anhielten, gelang es dem Verdächtigen zunächst, durch die hinteren Türen zu entkommen.
Versteck im Baucontainer
Die Polizisten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf und konnten den Flüchtigen kurze Zeit später in einem Baucontainer entdecken. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten nicht nur die mutmaßlich geraubte Goldkette, sondern auch weitere Schmuckstücke, darunter Halsketten, Anhänger und einen Ring.
Die Ermittler prüfen derzeit einen möglichen Zusammenhang mit einem weiteren Raubüberfall, der sich am selben Tag gegen 10:30 Uhr in der nahegelegenen Antonie-Alt-Gasse ereignet haben soll. Dort wurde einer 87-jährigen Frau ebenfalls gewaltsam Goldschmuck vom Hals gerissen.
Die Seniorin stürzte dabei und erlitt mehrere Verletzungen, weshalb sie aktuell stationär in einem Krankenhaus behandelt wird. Eine der sichergestellten Goldketten sowie ein Anhänger konnten bereits diesem Vorfall zugeordnet werden.
Verdächtiger in Justizanstalt gebracht
Der 24-jährige kroatische Staatsangehörige wurde wegen des Verdachts des Raubes angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen, insbesondere zur Klärung seiner möglichen Verantwortung für den Überfall auf die 87-Jährige, dauern an.
