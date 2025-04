Ein letztes Mal vor der Wien-Wahl: Sondersitzung des Landtags

Das ist einigermaßen ungewöhnlich, denn üblicherweise finden so knapp vor einer Wahl keine Sitzungen mehr statt. Nun stehen aber sogar in der kommenden Woche am Mittwoch und am Donnerstag noch ein normaler Gemeinderat bzw. ein Landtag auf der Tagesordnung - also nur wenige Tage vor dem Urnengang am darauffolgenden Sonntag. Das liegt daran, dass von Rot-Pink noch Beschlüsse geplant waren. Zu den bereits kommunizierten Vorhaben gehörte etwa die Novellierung des Veranstaltungsgesetzes. Da die für den Herbst angesetzte Wahl vorgezogen wurde, wurden die Termine nun eingeschoben.

Kritik an Sondersitzung

An der Sinnhaftigkeit der heutigen Zusammenkunft zweifelte die Gesundheitssprecherin der ÖVP, Ingrid Korosec. Zehn Tage vor der Wahl wäre es "gescheiter", wenn die Mandatare draußen bei den Bürgern wären, gab sie zu bedenken.

Der Sonderlandtag sei nur eine "populistische Geschichte". Die Probleme seien bekannt. "Ja, es braucht dringend Reformen im Wiener Gesundheitsverbund", hielt Korosec fest. OP-Säle sollten etwa länger geöffnet bleiben. Auch die Patientenströme sollten besser gelenkt werden.

Für die SPÖ versicherte die Abgeordnete Andrea Mautz, dass in Wien an einer bedarfsgerechten Gesundheitsversorgung gearbeitet werde. Sie erinnerte etwa an die laufende Pflegeoffensive sowie an Baumaßnahmen: "Bis 2030 werden die Wiener Kliniken umfassend saniert und modernisiert." Was passiere, wenn die FPÖ in Verantwortung sei, zeige sich an der propagierten Patientenmilliarde und der sogenannten Reform der Gesundheitskassen. Die damalige blaue Ministerin habe später selbst gesagt, es habe sich bei der Milliarde nur um einen PR-Gag gehandelt, sagte Mautz.