Schwierige Rettung: 25-Jähriger in Wien von Bauaufzug erfasst
Ein 25-jähriger Arbeiter wurde gestern Nachmittag bei einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Wien-Landstraße verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Vorderen Zollamtstraße, als der Mann von einem Bauaufzug im Nackenbereich erfasst wurde und daraufhin das Bewusstsein verlor.
Aufzug erfasst jungen Mann am Nacken
Nach Angaben der Polizei führte der stellvertretende Polier Kontrollfahrten mit einem auf der Baustelle installierten Aufzug durch. Gleichzeitig fanden Arbeiten an einem aufgestellten Baugerüst statt.
Der 25-jährige Arbeiter lehnte sich dabei über das Geländer des Gerüsts. In diesem Moment bewegte sich der Aufzug nach unten und erfasste den jungen Mann im Nackenbereich, woraufhin dieser bewusstlos zusammenbrach.
Die Berufsfeuerwehr Wien sicherte nach ihrem Eintreffen umgehend die Unfallstelle ab und stabilisierte den Kopf des Verletzten. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung wurde der 25-Jährige in einer Vakuummatratze fixiert.
Schwerverletzter wurde ins Krankenhaus gebracht
Seiltechniker der Berufsrettung Wien transportierten den Schwerverletzten mit Unterstützung der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.
