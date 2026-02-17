Schwierige Rettung: 25-Jähriger in Wien von Bauaufzug erfasst

Ein 25-jähriger Arbeiter wurde gestern Nachmittag bei einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Wien-Landstraße verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Vorderen Zollamtstraße, als der Mann von einem Bauaufzug im Nackenbereich erfasst wurde und daraufhin das Bewusstsein verlor.

Aufzug erfasst jungen Mann am Nacken

Nach Angaben der Polizei führte der stellvertretende Polier Kontrollfahrten mit einem auf der Baustelle installierten Aufzug durch. Gleichzeitig fanden Arbeiten an einem aufgestellten Baugerüst statt.

Der 25-jährige Arbeiter lehnte sich dabei über das Geländer des Gerüsts. In diesem Moment bewegte sich der Aufzug nach unten und erfasste den jungen Mann im Nackenbereich, woraufhin dieser bewusstlos zusammenbrach.