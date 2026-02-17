Wien

Schwierige Rettung: 25-Jähriger in Wien von Bauaufzug erfasst

Die Rettung des Arbeiters gestaltete sich für die Einsatzkräfte auf der Baustelle als schwierig. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
17.02.2026, 15:07

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Feuerwehrautos in Rüsthaus.

Ein 25-jähriger Arbeiter wurde gestern Nachmittag bei einem schweren Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Wien-Landstraße verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag in der Vorderen Zollamtstraße, als der Mann von einem Bauaufzug im Nackenbereich erfasst wurde und daraufhin das Bewusstsein verlor.

Aufzug erfasst jungen Mann am Nacken

Nach Angaben der Polizei führte der stellvertretende Polier Kontrollfahrten mit einem auf der Baustelle installierten Aufzug durch. Gleichzeitig fanden Arbeiten an einem aufgestellten Baugerüst statt. 

Der 25-jährige Arbeiter lehnte sich dabei über das Geländer des Gerüsts. In diesem Moment bewegte sich der Aufzug nach unten und erfasste den jungen Mann im Nackenbereich, woraufhin dieser bewusstlos zusammenbrach.

Streit um Bettzeug: Mann stach in Hernals Rivalen Messer in die Brust

Die Berufsfeuerwehr Wien sicherte nach ihrem Eintreffen umgehend die Unfallstelle ab und stabilisierte den Kopf des Verletzten. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung wurde der 25-Jährige in einer Vakuummatratze fixiert. 

Schwerverletzter wurde ins Krankenhaus gebracht

Seiltechniker der Berufsrettung Wien transportierten den Schwerverletzten mit Unterstützung der Feuerwehr aus dem Gefahrenbereich. Anschließend wurde er mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.

Berufsrettung feiert: Seit 144 Jahren wird „alles gerettet“
Blaulicht Wien Landstraße
kurier.at  | 

Kommentare