Ein 44-jähriger Mann ist in der Nacht auf Samstag in einem Wohnheim für Asylwerber in Hernals von einem Mitbewohner niedergestochen und schwer verletzt worden. Ein Betreuer hatte kurz nach Mitternacht die Polizei alarmiert, nachdem es zwischen den beiden Männern zu einem Streit gekommen war. Als dieser eskalierte, stach ein 31 Jahre alter Somalier seinem syrischen Kontrahenten ein Messer in die Brust, teilte die Landespolizeidirektion mit. Der Verletzte befinde sich nicht in Lebensgefahr, konnte aber vorerst nicht einvernommen werden, meinte Polizeisprecherin Anna Gutt im Gespräch mit der APA.

Zu dem Streit dürfte es gekommen sein, weil der 31-Jährige mehrere Nächte nicht in dem Heim verbracht hatte und dann fremdes Bettzeug in seiner Schlafstätte vorfand, als er zurückkehrte und sich hinlegen wollte.

Tatwaffe war ein Küchenmesser mit 20 cm langer Klinge.