Die Verdächtigen wurden auf frischer Tat bei einem mutmaßlichen Suchtmittelhandel ertappt. Bei der Durchsuchung des Rucksacks des 31-jährigen Tatverdächtigen algerischer Staatsangehörigkeit wurden rund 200 Gramm Cannabis , 100 Gramm Kokain sowie verschreibungspflichtige Medikamente sichergestellt.

Ein Wohnungseigentümer in Ottakring bemerkte am Donnerstag gegen 18 Uhr, dass die Türe zu seiner leerstehenden Wohung aufgebrochen wurde und alarmierte die Polizei. Vor Ort entdeckten die Beamte zwei Männer, die sich dort offenbar einquartiert hatten, um Drogen zu verkaufen.

Zudem fanden die Beamten einen vierstelligen Bargeldbetrag in szenetypischer Stückelung, mehrere elektronische Waagen, drei Mobiltelefone und mutmaßliches Einbruchswerkzeug.

Der 31-jährige Hauptverdächtige soll nach Angaben der Polizei gestanden haben, in die Wohnung eingebrochen zu sein, um dort Suchtmittel zu verkaufen. Er wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.

Der zweite Tatverdächtige, ein 26-jähriger Mann syrischer Staatsangehörigkeit, gab laut Polizei an, zunächst gemeinsam mit seinem Bekannten Suchtgift konsumiert und anschließend eine geringe Menge erworben zu haben. Beide Männer wurden nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

Gegen den 31-Jährigen wurden zusätzlich Anzeigen wegen Verstößen gegen das Rezeptpflichtgesetz sowie wegen des Verdachts der Sachbeschädigung erstattet.