Sekundenschlaf forderte drei Verletzte bei Busunfall
Ein Reisebus ist am frühen Donnerstagmorgen auf der Schnellstraße S2 in der Donaustadt verunfallt. Der 50-jährige Lenker soll laut eigenen Angaben durch Sekundenschlaf kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.
Bei dem Vorfall wurden drei Insassen leicht verletzt, wie die Landesverkehrsabteilung Wien mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 5:00 Uhr morgens, als der Bus vom Fahrstreifen abkam und über den Pannenstreifen auf einen angrenzenden Grünstreifen geriet.
Das Fahrzeug fuhr anschließend eine Böschung hinauf und kam in Schieflage. Dem Lenker gelang es jedoch, den Bus zu stabilisieren und wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken. Eine 29-jährige Frau musste nach dem Vorfall notfallmedizinisch versorgt werden, konnte aber in häusliche Pflege entlassen werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, unter anderem wurde die vordere Außenschwenktür abgerissen.
Führerschein abgenommen
Dem 50-jährigen Lenker wurde aufgrund des mutmaßlichen außergewöhnlichen Ermüdungszustandes die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und prüft weitere Umstände des Vorfalls.
