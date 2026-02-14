Donaustadt

Sekundenschlaf forderte drei Verletzte bei Busunfall

Ein übermüdeter Busfahrer verursachte auf der S2 in Wien einen Unfall mit drei Leichtverletzten und verlor seinen Führerschein.
14.02.2026, 13:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Busunfall

Ein Reisebus ist am frühen Donnerstagmorgen auf der Schnellstraße S2 in der Donaustadt verunfallt. Der 50-jährige Lenker soll laut eigenen Angaben durch Sekundenschlaf kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.

Bei dem Vorfall wurden drei Insassen leicht verletzt, wie die Landesverkehrsabteilung Wien mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 5:00 Uhr morgens, als der Bus vom Fahrstreifen abkam und über den Pannenstreifen auf einen angrenzenden Grünstreifen geriet. 

Duo wollte Gleise überqueren: Mann (40) von Zug erfasst und getötet

Das Fahrzeug fuhr anschließend eine Böschung hinauf und kam in Schieflage. Dem Lenker gelang es jedoch, den Bus zu stabilisieren und wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken. Eine 29-jährige Frau musste nach dem Vorfall notfallmedizinisch versorgt werden, konnte aber in häusliche Pflege entlassen werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, unter anderem wurde die vordere Außenschwenktür abgerissen.

Führerschein abgenommen

Dem 50-jährigen Lenker wurde aufgrund des mutmaßlichen außergewöhnlichen Ermüdungszustandes die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie nach verkehrsrechtlichen Bestimmungen angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen und prüft weitere Umstände des Vorfalls.

Blaulicht Wien Donaustadt
kurier.at  | 

Kommentare