Sekundenschlaf forderte drei Verletzte bei Busunfall

Ein Reisebus ist am frühen Donnerstagmorgen auf der Schnellstraße S2 in der Donaustadt verunfallt. Der 50-jährige Lenker soll laut eigenen Angaben durch Sekundenschlaf kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.

Bei dem Vorfall wurden drei Insassen leicht verletzt, wie die Landesverkehrsabteilung Wien mitteilte. Der Unfall ereignete sich gegen 5:00 Uhr morgens, als der Bus vom Fahrstreifen abkam und über den Pannenstreifen auf einen angrenzenden Grünstreifen geriet.