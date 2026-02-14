Duo wollte Gleise überqueren: Mann (40) von Zug erfasst und getötet

Ein 40-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag beim Bahnhof in Vorarlbergs Landeshauptstadt Bregenz von einem einfahrenden Regionalzug erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann und ein 38-Jähriger hatten einen Zaun, der die Bahnstrecke vom See-Fahrradweg abtrennt, übersprungen und wollten so die Gleise zum Bahnsteig hin überqueren. Daraufhin kam es zu dem folgenschweren Unfall.

Begleitperson unter Schock

Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, doch der 40-Jährige wurde einige Meter mitgeschleift. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte übernahm eine wenige Minuten nach dem Unfall eingetroffene Polizeistreife die Erstversorgung des Mannes. Für den 40-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an Ort und Stelle. Der 38-Jährige blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock, berichtete die Polizei.