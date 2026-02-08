Zehnjähriger bei Kollision auf Skipiste schwer verletzt

Ein zehnjähriger Skifahrer ist am Sonntag bei einer Kollision auf einer Piste im Skigebiet Ifen in Hirschegg (Kleinwalsertal) verletzt worden. Er erlitt beim Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Snowboarder eine tiefe klaffende Schnittwunde am linken Knie, informierte die Polizei. Der Bub wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Snowboarder blieb unverletzt.