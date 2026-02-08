Zehnjähriger bei Kollision auf Skipiste schwer verletzt
Der Bub prallte mit einem 35-jährigem Snowboarder zusammen und wurde mit einer tiefen Schnittwunde am Knie ins Krankenhaus geflogen.
Ein zehnjähriger Skifahrer ist am Sonntag bei einer Kollision auf einer Piste im Skigebiet Ifen in Hirschegg (Kleinwalsertal) verletzt worden. Er erlitt beim Zusammenstoß mit einem 35-jährigen Snowboarder eine tiefe klaffende Schnittwunde am linken Knie, informierte die Polizei. Der Bub wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Snowboarder blieb unverletzt.
Der Zehnjährige war kurz nach 11.00 Uhr auf der blauen Piste IF4 unterwegs. Weil er auf die Piste IF6 wechseln wollte, bog er plötzlich nach links ab und kollidierte mit dem 35-Jährigen. Beide kamen zu Sturz und abseits der Piste zu liegen.
