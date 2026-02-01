Lawinenabgang mit Verletzten in Vorarlberg: Polizei sucht Skifahrer

Nach einem Lawinenabgang im Bereich der Maroiköpfe in Kösterle in Vorarlberg (Bezirk Bludenz) am frühen Samstagnachmittag, bei dem drei Skitourengeher verschüttet und teils schwer verletzt worden waren, sucht die Polizei nach zwei unbekannten Skifahrern. Diese dürften nämlich das Schneebrett ausgelöst haben, zwei Abfahrtsspuren wurden oberhalb des Anrisses der Lawine festgestellt, berichtete die Exekutive am Sonntag.

Die Unbekannten wurden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Klösterle zu melden. Auch etwaige Zeugen wurden ersucht, vorstellig zu werden und ihre Wahrnehmungen zu schildern. Erhebungen ergaben jedenfalls, dass ein Skifahrer oberhalb des Anrisses, knapp im Bereich der dortigen Wechte, abschwang. Es sei "sehr wahrscheinlich", dass durch dieses Abschwingen die Lawine ausgelöst wurde. Die beiden Gesuchten fuhren laut Exekutive übrigens in Folge nicht weiter ab, sondern stiegen rund 150 Meter wieder in Richtung Maroiköpfe auf.

Drei Verletzte waren Teil einer Gruppe

Die drei Verletzten - ein 70-jähriger Tourenführer, eine 33-jährige Alpinistin und eine 37-jährige Skitourengeherin - waren Teil einer fünfköpfigen Gruppe, die im Rahmen eines Skitouren- und Lawinen-Aufbaukurses auf die Maroiköpfe gehen wollte. Nach kurzem Aufstieg in der bereits vorhandenen Aufstiegsspur löste sich rund 80 Meter oberhalb der Gruppe das Schneebrett. Die 33-jährige Alpinistin und der 70-Jährige wurden erfasst, über felsdurchsetztes Gelände mitgerissen und komplett verschüttet. Die 37-Jährige wurde im Randbereich der Lawine mitgerissen und teilweise verschüttet.

Innerhalb weniger Minuten ausgegraben

Die Verschütteten konnten von nachfolgenden Tourengehern mit LVS-Geräten geortet und innerhalb weniger Minuten ausgegraben werden. Die beiden gänzlich Verschütteten waren ansprechbar und wurden zunächst von den alarmierten Besatzungen der Notarzthubschrauber "Christopherus 8" und "Gallus 2" versorgt. Der schwer verletzte Tourenführer wurde schließlich in das Krankenhaus nach Feldkirch geflogen, die leicht verletzte 33-Jährige in das Krankenhaus Dornbirn gebracht. Die ebenfalls leicht verletzte 37-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung, hieß es. Die Tourengruppe war mit LVS-Geräten, Schaufeln und Sonden ausgerüstet gewesen. Zum Zeitpunkt des Lawinenabgangs herrschte in dem Bereich Warnstufe 3, also erhebliche Gefahr.