Bei einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Ried kollidierten am Donnerstagnachmittag drei Fahrzeuge. Sieben Personen wurden dabei verletzt, einige davon so schwer, dass sie mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden mussten. Der Unfall ereignete sich am 30. Jänner gegen 15:55 Uhr im Kreuzungsbereich des Güterweges Braitsach mit der Bundesstraße B 143.

Verletzte in mehrere Krankenhäuser gebracht Alle sieben beteiligten Personen erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Vier von ihnen wurden ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Drei Schwerverletzte mussten mit Rettungshubschraubern in spezialisierte Kliniken geflogen werden - eine Person ins Unfallkrankenhaus Linz, eine weitere ins Klinikum Wels und eine dritte ins Unfallkrankenhaus im bayerischen Passau. Ein mit der 22-jährigen Lenkerin durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Bei den anderen Fahrerinnen konnte aufgrund ihrer Verletzungen kein Test durchgeführt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.