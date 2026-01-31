Schwerer Unfall: Drei PKW kollidieren, sieben Verletzte
Bei einem schweren Verkehrsunfall im Bezirk Ried kollidierten am Donnerstagnachmittag drei Fahrzeuge. Sieben Personen wurden dabei verletzt, einige davon so schwer, dass sie mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden mussten.
Der Unfall ereignete sich am 30. Jänner gegen 15:55 Uhr im Kreuzungsbereich des Güterweges Braitsach mit der Bundesstraße B 143.
Verletzte in mehrere Krankenhäuser gebracht
Alle sieben beteiligten Personen erlitten bei dem Unfall Verletzungen. Vier von ihnen wurden ins Krankenhaus Ried im Innkreis eingeliefert. Drei Schwerverletzte mussten mit Rettungshubschraubern in spezialisierte Kliniken geflogen werden - eine Person ins Unfallkrankenhaus Linz, eine weitere ins Klinikum Wels und eine dritte ins Unfallkrankenhaus im bayerischen Passau.
Ein mit der 22-jährigen Lenkerin durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Bei den anderen Fahrerinnen konnte aufgrund ihrer Verletzungen kein Test durchgeführt werden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.
Kettenreaktion im Kreuzungsbereich
Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr eine 22-jährige Frau aus dem Bezirk Grieskirchen mit ihrem PKW am Güterweg Braitsach von Hohenzell kommend. Zeitgleich war eine 43-jährige Frau aus dem Bezirk Ried mit ihrer 21-jährigen Tochter auf der B 143 von Eberschwang in Richtung Ried unterwegs. Eine 57-jährige Lenkerin, ebenfalls aus dem Bezirk Ried, fuhr mit drei weiteren Insassen im Alter von 17, 61 und 90 Jahren in entgegengesetzter Richtung auf der B 143.
Im Kreuzungsbereich kam es zunächst zur Kollision zwischen den Fahrzeugen der 22-Jährigen und der 43-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der 43-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er seitlich mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der 57-Jährigen zusammenstieß.
