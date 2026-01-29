Oberösterreich

Beladener Autotransporter riss bei Unfall in OÖ ganzes Hauseck weg

Schwer beschädigtes Wohnhaus
43-jähriger Lkw-Lenker wurde im Führerhaus eingeklemmt.
29.01.26, 19:03

Ein voll beladener Autotransporter ist Donnerstagfrüh in Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) gegen ein Wohnhaus gekracht und hat das Gebäude schwer beschädigt. 

Einfamilienhaus

Der 45-jährige Fahrer aus Weißrussland war gegen 7.45 Uhr in der Früh im Ortsgebiet von der B142 abgekommen und prallte in einer Kurve gegen die Ecke des Einfamilienhauses. Zu dem Zeitpunkt war zum Glück niemand daheim.

Schwer beschädigter Lkw

Der Autotransporter wurde schwer beschädigt. 

Der Lenker wurde im Fahrzeug schwer eingeklemmt, musste von der Feuerwehr befreit werden. Davor mussten die Einsatzkräfte aber das massiv aufgerissene Haus stützen. Nach seiner  Rettung und der Erstversorgung  wurde der Schwerverletzte ins Klinikum Wels geflogen.

Die Bergung des voll beladenen Lkw-Zugs gestaltete sich höchst schwierig.

Autotransporter krachte in hauseck

In einer Kurve krachte der Autotransporter ins Eck des Wohnhauses.

Vor allem die großen Mengen an Betriebsmittel, die aus der schwer ramponierten Zugmaschine flossen, beschäftigten die eingesetzten Feuerwehren von Weng im Innkreis , Altheim und Mossbach mehrere Stunden  . 

