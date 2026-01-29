Beladener Autotransporter riss bei Unfall in OÖ ganzes Hauseck weg

Ein voll beladener Autotransporter ist Donnerstagfrüh in Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) gegen ein Wohnhaus gekracht und hat das Gebäude schwer beschädigt.

Einfamilienhaus

Der 45-jährige Fahrer aus Weißrussland war gegen 7.45 Uhr in der Früh im Ortsgebiet von der B142 abgekommen und prallte in einer Kurve gegen die Ecke des Einfamilienhauses. Zu dem Zeitpunkt war zum Glück niemand daheim.