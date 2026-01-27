Oberösterreich

Anlagebetrug in OÖ: 60-Jähriger um hohe Summe geprellt

Ein Mann sitzt vor einem Notebook.
Ein Mann aus Grieskirchen wurde durch fingierte Anlageversprechen via WhatsApp zu mehreren Überweisungen verleitet.
27.01.26, 15:40

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein 60-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen wurde zwischen Ende Oktober 2025 und Mitte Jänner 2026 Opfer eines Anlagebetrugs.

Millionen-Betrug in Österreich: Bekannte Gastronomen betroffen

Lukrative Anlagenmöglichkeit war ein Fake

Der Geschädigte stieß bei einer Internetrecherche auf eine vermeintlich lukrative Anlagemöglichkeit bei einer Firma. Mitte Jänner soll eine unbekannte Frau über WhatsApp Kontakt zu ihm aufgenommen haben und ihn in der Folge zu mehreren Überweisungen bewegt haben.

Um die geforderten Zahlungen leisten zu können, lieh sich der 60-Jährige Geld von einem Freund und überzog zusätzlich sein eigenes Bankkonto. Der Betrug flog erst auf, als der Mann seinen angeblichen Gewinn ausbezahlt haben wollte. Für diese Auszahlung wurde eine Provision verlangt. Da bemerkte der Mann, dass er Opfer eines Betrugs geworden ist und erstattete Anzeige bei der Polizei. 

Mehr zum Thema

Blaulicht
kurier.at  | 

Kommentare