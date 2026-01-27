Anlagebetrug in OÖ: 60-Jähriger um hohe Summe geprellt

Der Geschädigte stieß bei einer Internetrecherche auf eine vermeintlich lukrative Anlagemöglichkeit bei einer Firma. Mitte Jänner soll eine unbekannte Frau über WhatsApp Kontakt zu ihm aufgenommen haben und ihn in der Folge zu mehreren Überweisungen bewegt haben.

Um die geforderten Zahlungen leisten zu können, lieh sich der 60-Jährige Geld von einem Freund und überzog zusätzlich sein eigenes Bankkonto. Der Betrug flog erst auf, als der Mann seinen angeblichen Gewinn ausbezahlt haben wollte. Für diese Auszahlung wurde eine Provision verlangt. Da bemerkte der Mann, dass er Opfer eines Betrugs geworden ist und erstattete Anzeige bei der Polizei.