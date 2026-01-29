Festnahme nach Crash in OÖ: Pkw-Insassen stritten, wer gefahren sei

Der Unfall mit einem Pkw-Transportanhänger auf der Westautobahn zwischen Haid und Linz endete letztendlich mit einer Festnahme. Stutzig wurden die Beamten der Autobahnpolizei Haid bereits beim Eintreffen am Unfallort, als die beiden anwesenden Fahrzeuginsassen darüber stritten, wer mit dem Unfallfahrzeug gefahren ist.

Die Autobahnpolizei Haid wurde Donnerstag gegen 11.25 Uhr über einen Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A1 Westautobahn Richtung Wien informiert. Beim Eintreffen der Streife befand sich ein Pkw-Transportanhänger samt geladenem Pkw auf der Seite liegend quer zur Fahrbahn. Ein 23-jähriger Ägypter und ein 47-jähriger Libanese befanden sich unverletzt neben dem Unfallwrack.