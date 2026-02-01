Neue Baustellen: ÖAMTC warnt vor Stau am Ring und am Margaretengürtel

Ab 3. Februar sind laut ÖAMTC in Wien mit teils erheblichen Verkehrsbehinderungen wegen zwei neuer Baustellen zu rechnen. Zum einen wird wegen der Sanierung der Tunneldecke der U4-Trasse und notwendiger Vorarbeiten sowie Instandsetzungsarbeiten der Wiener Netze die Vordere Zollamtsstraße zwischen Radetzkybrücke/Urania und Kleiner Marxerbrücke/Marxergasse gesperrt

Der Verkehr in Richtung Heumarkt wird über die Uraniastraße und den Stubenring umgeleitet, Richtung Donaukanal bleiben zwei Fahrstreifen befahrbar. Die Bauarbeiten sollen bis Ende September 2026 dauern. Dadurch wird mit einer zusätzlichen Belastung der Ringstraße und insbesondere bei Ringsperren mit erheblichen Staus gerechnet. Auch stadtauswärts befürchtet der ÖAMTC Verzögerungen.