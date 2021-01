Wien-Landstraße: Security stoppt mutmaßlichen Ladendieb

Ein 40-jähriger Österreicher soll am Sonntagnachmittag aus einem Lebensmittelgeschäft in der Landstraßer Hauptstraße diverse Gegenstände gestohlen haben. Ein 48-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dieses Geschäfts beobachtete ihn dabei und hielt den 40-Jährigen an.

Plötzlich versetzte der Tatverdächtige dem Sicherheitsmitarbeiter einen Stoß und versuchte zu flüchten. Der 48-Jährige hinderte den mutmaßlichen Täter an der Flucht und verständigte die Polizei. Der 40-Jährige wurde von den Polizisten vorläufig festgenommen. Nach der Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft Wien eine Anzeige auf freiem Fuß an.

