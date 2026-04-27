Was ein Betreuungsplatz im Kindergarten wirklich kostet

Ein Platz in einem städtischen Kindergarten ist grundsätzlich, mit Ausnahme von Essensbeiträgen, beitragsfrei – zumindest von Seiten der Eltern. Aber wie viel kostet der Kindergartenbesuch die Stadt eigentlich?

Erstmals wurden die exakten Ausgaben für Plätze im städtischen Kindergarten erhoben.

Laut MA 10 (Kindergärten) kostet ein Platz in einer städtischen Einrichtung im Schnitt 13.767 Euro pro Jahr. Die Summe umfasst alle Kosten, die für den Betrieb notwendig sind. Auf Personal entfielen dabei 80 Prozent, 19 Prozent machen Sach- und ein Prozent sogenannte Overheadkosten aus. Mehr Transparenz Um für mehr Transparenz zu sorgen, feilte die MA10 in den vergangenen Jahren an einem neuen Modell der Kostenrechnung: Die dafür benötigten Daten seien grundsätzlich vorhanden gewesen, die Datenqualität musste allerdings verbessert werden, erklärte die zuständige Stadträtin Bettina Emmerling (Neos) bei einem Medientermin am Montag. Im Vorjahr sei das neue Konzept von einer externen Wirtschaftsprüfung verifiziert worden, weshalb nun die Kostenrechnung für 2023 erstellt werden konnte. Die neue Methode soll Grundlage für eine Reform des Fördersystems bilden, so Emmerling. Für 2025 konnte aufgrund des Rechnungsabschlusses noch keine Bilanz gezogen werden.

Unterschiedliche Berechnungen Wie viel im Gegensatz dazu, der private Kindergartenbesuch ausmacht, liege der Stadt laut Emmerling nicht vor. Zum Vergleich wurde deshalb die durchschnittliche ausbezahlte Fördersumme herangezogen, die durch die geförderten Plätze geteilt wurde. Für das berechnete Jahr 2023 betrug die Förderung 9.088 Euro. „Die Fördersumme deckt natürlich nicht den gesamten Betrieb des Trägers ab“, so die Bildungsstadträtin. Zudem sei es in privaten Kindergärten erlaubt, Elternbeiträge bis zu 274 Euro monatlich einzuheben. Der Unterschied ergebe sich außerdem aus dem Umstand, dass städtische Einrichtungen rund 90 Prozent des Bedarfs an Heilpädagogik- (400) und Integrationsplätzen (1.100) abdecken. So koste ein heilpädagogischer Platz durchschnittlich 35.000 Euro pro Jahr, sagte Emmerling. Auch in puncto Sprachförderkräfte seien vor allem die städtischen Einrichtungen betroffen. Viele Kinder wachsen mit anderer Erstsprache auf, erlebten Kriegserfahrungen oder haben einen erhöhten Förderbedarf.

Sprachförderkräfte von Stadt zur Verfügung gestellt Zuzüglich wurde auf längere Öffnungszeiten der städtischen Kindergärten verwiesen, ebenso wie auf einen höheren Personalschlüssel. Anders als jene der privaten, werden Mitarbeiter der städtischen Träger zudem nach dem Gehaltsschlüssel der Stadt bezahlt. Für die privaten Kindergärten gilt hingegen der Kollektivvertrag, der einen geringeren Lohn vorsieht. Sprachförderkräfte in privaten Einrichtungen werden deshalb von der Stadt bezahlt. Private Träger, die die Sprachförderung nicht standesgemäß umsetzen, sollen zudem künftig keine Förderungen mehr erhalten, erläuterte Emmerling.