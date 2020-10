Wien ist die fußgängerfreundlichste Stadt der Welt

Wien ist schon wieder in einem internationalen Ranking die Nummer eins. Es ist allerdings kein hochwissenschaftliches, sondern das eines Reiseanbieters. Luggage-Hero hat Wien zur weltweit fußgängerfreundlichsten Stadt gekürt. Und empfiehlt die Bundeshauptstadt damit all jenen Reisenden, die Städte am liebsten zu Fuß erkunden.

In der Rangliste belegt Wien mit 45 von möglichen 60 Punkten den ersten Platz. Bei der Berechnung des Ergebnisses spielen sechs Faktoren eine Rolle: Luftqualität, Klima-Ranking, Gehwege, Sicherheit, Sonnenstunden, Grünflächen und Parks.

Hier die Rangliste im Detail:

Die Top 10 der fußgängerfreundlichsten Städte