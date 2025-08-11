Sonnenhüte und Co.: Wiener Rotes Kreuz packt 600 Hitzeschutzpakete

In Städten wie Wien ist die sommerliche Hitze besonders schwer auszuhalten. Die meisten Menschen versuchen sich abzukühlen, indem sie sich drinnen aufhalten, die Klimaanlage einschalten oder kühl duschen. Wer draußen ist, setzt Kopfbedeckung und Sonnenbrille auf, cremt sich mit Sonnencreme ein und gönnt sich ein kühles Getränk.

Doch was ist mit den Menschen, die keine dieser Möglichkeiten haben? Wohnungslose Menschen sind der Hitze schutzlos ausgeliefert, Tag für Tag. Viele leiden unter Schwindel, Kreislaufproblemen oder Dehydrierung. Für manche von ihnen können die hohen Temperaturen sogar lebensgefährlich werden. Wiener Rotes Kreuz verteilt Hitzeschutzpakete Mit dem Wunsch, konkrete Hilfe zu leisten und ein Zeichen der Solidarität zu setzen, hat das Wiener Rote Kreuz eine Unterstützungsaktion ins Leben gerufen: Hitzeschutzpakete für wohnungslose Menschen. Sonnencreme, Hüte, Trinkflaschen und einige weitere nützliche Gegenstände wurden zur Verteilung zusammengepackt und an wohnungslose Menschen ausgegeben - kleine Dinge, die in der Sommerhitze einen großen Unterschied machen können.

„Die zunehmende Hitze in den Sommermonaten ist für uns alle spürbar. Für Menschen, die auf der Straße leben, kann sie jedoch lebensgefährlich sein “, sagt Waltraud Kothbauer, Leiterin des Bereichs Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe im Wiener Roten Kreuz. „Mit unserer Aktion möchten wir einen Beitrag leisten, um die gesundheitlichen Risiken für wohnungslose Menschen zu verringern.“ 600 Hitzeschutzpakete werden verteilt Mithilfe einiger Sponsoren, aber auch privater Spender, konnte der Katastrophenhilfsdienst des Wiener Roten Kreuzes schon über 600 Hitzeschutzpakete packen. Die meisten davon wurden bereits ausgeteilt - zum Teil in unseren Einrichtungen, aber auch von Streetworkern in der Wiener Innenstadt. „Es war wirklich toll, zu sehen, wie groß die Freude bei den Menschen war, die ein Hitzeschutzpaket erhalten haben“, zeigt sich Projektleiterin Natascha Artinger begeistert.