Nachdem der Juli im heurigen Jahr ins Wasser fiel, erreichen nun im August die Temperaturen wieder hochsommerliche Höhen.

Besonders in der kommenden Woche erwarten Meteorologen täglich Temperaturen über 30 Grad. „Bis Donnerstag geht es strahlend sonnig weiter. Ab dann wird die Luft feuchter und das Risiko für Gewitter steigt an“, erklärt Martin Templin von Ubimet gegenüber dem KURIER.

Die enorme Hitze vom Wochenende wird am Montag von einer Kaltfront etwas getrübt, „diese wird für die Menschen aber kaum fühlbar sein, es hat trotzdem zwischen 25 und 31 Grad“, erläutert der Meteorologe. Anschließend steigen die Temperaturen auf bis zu 35 Grad am Donnerstag – womöglich dem heißesten Tag der Woche. Vier bis fünf grad wärmer „Hitzehotspots diese Woche liegen im Südosten des Landes, also Südsteiermark, Südburgenland und am Seewinkel“, betont der Experte. Gegen Ende der Woche steigt das Gewitterrisiko. „Gegen Tagesbeginn rechne ich noch mit Sonnenschein, am Nachmittag wird es dann zu Gewittern kommen“, prognostiziert Templin. Grundsätzlich liegen die Temperaturen dieser Woche über dem Durchschnitt, laut dem Experten vier bis fünf Grad über dem Mittelwert.

Geringe Waldbrandgefahr Im Gegensatz zu Gebieten im Süden Europas ist die Waldbrandgefahr in Österreich derzeit hingegen noch gering. „Die Böden sind nach dem nassen Juli nicht ausgetrocknet. Wenn man sich das Gras in Wien anschaut, hat es ein viel saftigeres Grün als in den vergangenen Sommern“, so der Meteorologe. Der Wetterdienst Ubimet verzeichnete heuer den trübsten Juli seit 2011. Der Monat wird zu den vier nassesten Juli-Monaten der 168-jährigen Messgeschichte zählen. Der viele Regen freute zwar die wenigsten Gemüter, dafür aber die Natur. „Der Niederschlag war eine Kompensation“, sagt etwa Marc Olefs, Klimatologe bei Geosphere. Der Juni war nämlich viel zu heiß, sonnig und trocken. 60 Prozent der Grundwasserstände waren Mitte Juli in Österreich auf Tiefstand – da änderten die Niederschläge noch wenig. Grund waren der vergangene schneearme Winter und der regenarme Frühling.