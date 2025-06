Hitzebelastung: Rotes Kreuz startet neue Messungen am Einsatzort

Sie können die Umgebungstemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit am Einsatzort ermitteln. Damit sollen im Rahmen der üblichen Anamnese neben den Vitalwerten auch wichtige Werte in Bezug auf eine mögliche Hitzebelastung gewonnen werden.

Klimawandel in Österreich

Andreas Schaffhauser, wissenschaftlicher Generaldirektor der Geosphere Austria, prognostiziert, dass hitzebedingte Notfälle in Zukunft immer häufiger werden. Die Hitzebelastung habe in Österreich massiv zugenommen. Die Zahl der Hitzetage, also jener Tage, an denen es mindestens 30 Grad hat, haben sich vervielfacht: „Was früher Rekorde waren, ist heute Normalität“, sagt Schaffhauser.