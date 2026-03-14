Hietzing: Polizei verhinderte mutmaßlichen Betrug an 94-Jähriger

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Meidling haben am Mittwoch einen mutmaßlichen Betrug an einer 94-jährigen Frau in Wien-Hietzing verhindert. Ein 35-jähriger österreichischer Staatsbürger wollte demnach der Seniorin zwei angeblich wertvolle Bücher zu einem vermeintlich günstigen Preis von rund 9.000 Euro verkaufen.

Beim vereinbarten Verkaufsgespräch in der Wohnung der Frau konnten Beamte den Verdächtigen aber anhalten, so die Polizei am Samstag in einer Aussendung.