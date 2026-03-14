Wien

Hietzing: Polizei verhinderte mutmaßlichen Betrug an 94-Jähriger

Ein 35-Jähriger soll versucht haben, zwei angeblich wertvolle Bücher um rund 9.000 Euro zu verkaufen.
14.03.2026, 14:14

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Ein aufgeschlagenes Buch liegt vor einem Stapel weiterer Bücher.

Polizisten des Stadtpolizeikommandos Meidling haben am Mittwoch einen mutmaßlichen Betrug an einer 94-jährigen Frau in Wien-Hietzing verhindert. Ein 35-jähriger österreichischer Staatsbürger wollte demnach der Seniorin zwei angeblich wertvolle Bücher zu einem vermeintlich günstigen Preis von rund 9.000 Euro verkaufen.

Beim vereinbarten Verkaufsgespräch in der Wohnung der Frau konnten Beamte den Verdächtigen aber anhalten, so die Polizei am Samstag in einer Aussendung.

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Das vermeintliche Opfer hatte selbst die Polizei verständigt. Der Pensionistin und ihrer Tochter kam nämlich das Auftreten des Mannes derartig verdächtig vor, dass sie Alarm schlugen.

Der 94-Jährigen entstand kein finanzieller Schaden. Der 35-Jährige wurde wegen des Verdachts des versuchten schweren Betrugs auf freiem Fuß angezeigt.

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Agenturen  | 

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